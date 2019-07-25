Советские квартиры оказались популярнее современных

Квартиры в домах, построенных в советский период, сдаются в аренду быстрее жилья в новом фонде. Об этом свидетельствуют материалы аналитиков ЦИАН (есть в распоряжении редакции).

В среднем по стране разница в сроках поиска квартиросъемщиков составляет 4-5 дней в пользу старого жилья. В Москве разрыв еще больше: среднее предложение в недавней новостройке сдается за 32 дня, а лот в типовом советском доме — за 23 дня. Причиной аналитики называют более высокие ставки для квартир в современных ЖК — по статистике компании, квартиры в домах постройки 2010-2019 годов в России сдаются в среднем на 26 процентов дороже, чем в зданиях советского фонда.

«В общем случае действует закономерность — чем меньше в городе новостроек, тем сильнее они ценятся на рынке аренды», — констатируют в ЦИАН. В Астрахани, Архангельске, Владимире, Волгограде, Тольятти, Старом Осколе и Владивостоке, по данным компании, арендные квартиры в новостройках опережают конкурентов из старого фонда на 40 процентов и более.

В Москве ценовой разрыв также существенный: жилье в новостройках сдается в среднем по 57 тысяч рублей в месяц, в советском жилом фонде — по 39 тысяч рублей в месяц. Причину дисбаланса в этом случае аналитики ЦИАН объясняют существенной долей более дорогого предложения бизнес-класса в новых ЖК.

Ранее аналитики Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) подсчитали количество квартиросъемщиков в стране. По их данным, в 2019 году арендует жилье около 10 миллионов россиян, и половина из них не планируют менять жилищную стратегию в ближайшем будущем.

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