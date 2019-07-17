В России подорожала аренда жилья

Рост цен на первичную и вторичную недвижимость в России спровоцировал и повышение ставок долгосрочной аренды жилья. Об этом говорится в предоставленных «Ленте.ру» материалах компании «Авито Недвижимость»,

Заметнее всего — на 14,7 процента за год — подорожали трехкомнатные съемные квартиры, отмечается в исследовании. Цены на аренду «однушек» выросли на 2,3 процента, «двушек» — на 5,2 процента. Средняя ставка аренды российской однокомнатной квартиры в июле 2019-го достигла 15,7 тысячи рублей в месяц, двухкомнатной — 24,3, трехкомнатной — 43,2 тысячи рублей в месяц.

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Максимальные по стране цены на аренду жилья зафиксированы в Москве: по статистике «Авито», средняя ставка для «однушки» в городе составляет 35,4 тысячи рублей в месяц. Второе место досталось Новому Уренгою (29 тысяч рублей в месяц), третье занял Геленджик (28,3 тысячи рублей в месяц).

Согласно статистике Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) за июль 2019-го, жилье арендует примерно каждый десятый россиянин (9 процентов жителей или 10 миллионов граждан). При этом 49 процентов квартиросъемщиков не планируют менять свою жилищную стратегию в ближайшие два года.

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