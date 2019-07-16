Названо число снимающих жилье россиян

Около 10 миллионов граждан России арендуют жилую недвижимость, и 49 процентов из них намерены оставаться в съемных квартирах или комнатах, как минимум, в течение ближайших двух лет. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Почти каждый десятый россиянин (9 процентов) в настоящее время арендует жилье, выяснили аналитики. Наибольшая (13-16 процентов) доля съемщиков — молодежь и люди среднего возраста (от 25 до 44 лет).

Аренда недвижимости ежемесячно обходится россиянам в среднем в 12 тысяч рублей. Треть платят хозяевам до 10 тысяч рублей в месяц, 17 процентов — более 20 тысяч/месяц. В Москве и Санкт-Петербурге размер среднего платежа за квартиру или комнату выше — 22 тысячи рублей, отмечается в материалах НАФИ. В других городах с населением от миллиона человек за съемные метры отдают по 18 тысяч в месяц.

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Большинство опрошенных экспертами арендаторов заявили, что планируют и дальше снимать жилье: 34 процента останутся арендаторами еще в течение года, 19 процентов — в течение двух лет, 14 процентов согласны сохранять статус съемщика еще три года, 6 процентов — четыре или пять лет. Каждый десятый собирается жить на арендованных квадратных метрах еще шесть и более лет.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2019-го ставки аренды однокомнатных квартир в России снизились почти на процент по сравнению с показателем первого квартала. По данным аналитиков, средняя по стране ставка уменьшилась за три месяца с 15,8 тысячи до 15,69 тысячи рублей в месяц. В целом стоимость найма жилья упала в 59, а выросла только в 20 регионах, где проводилось соответствующее исследование.

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