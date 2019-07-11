В России подешевела аренда жилья

Во втором квартале 2019-го ставки аренды однокомнатных квартир в России снизились почти на процент по сравнению с показателем первого квартала, следует из материалов портала Domofond.ru, предоставленных редакции «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, средняя по стране ставка уменьшилась за три месяца с 15,8 тысячи до 15,69 тысячи рублей в месяц. В целом стоимость найма жилья упала в 59, а выросла только в 20 регионах, где проводилось соответствующее исследование. Сильнее всего подешевели съемные квартиры в Еврейской автономной области — на 5 процентов, до 12 тысяч рублей в месяц. Также существенно, примерно на 4 процента, снизились ставки в Пензенской области, Мордовии и Ямало-Ненецком округе.

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Максимальный рост ставок — 9-процентный — во втором квартале года показала Калмыкия. В среднем за «однушку» в регионе просят 9,5 тысячи рублей. Кроме того, значительно (на 7-8 процентов) выросла стоимость аренды квартир в Приморском крае и Крыму.

В Москве и Санкт-Петербурге ценовая динамика на рынке жилой аренды в апреле — июне тоже была отрицательной: в официальной столице стоимость аренды «однушек» уменьшилась почти на процент, до 36,1 тысячи рублей, в культурной — на 3 процента, до 22,5 тысячи рублей в месяц.

Ранее в июле владельцам съемных квартир в Москве посоветовали умерить аппетиты: по наблюдениям риелторов, собственники нацелены на повышение ставок аренды, но увеличение стоимости найма жилья может спровоцировать спад на арендном рынке.

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