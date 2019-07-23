Назван лучший способ защиты от плохих квартиросъемщиков

Договор аренды жилья, заключенный на долгосрочной период, лучше защищает собственника от возможного мошенничества, чем краткосрочное соглашение со съемщиком, заявили в столичном управлении Росреестра. Список мер, помогающих арендодателям предотвратить порчу или утрату недвижимого имущества, опубликован на сайте ведомства.

Эксперты Росреестра в первую очередь советуют собственникам оформлять договоры с арендаторами на срок от года и более. В таком случае документ подлежит обязательной регистрации, сопровождающейся, в том числе, проверкой данных об арендаторе. Кроме того, если договор зарегистрирован, ведомство в случае необходимости уведомит собственника о возможных неправомерных действиях со сдаваемым в аренду жильем.

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В Росреестре также рекомендуют самостоятельно проверять документы будущих арендаторов на достоверность. Кроме того, необходимо заключать полноценный договор, указывая в нем все сведения о квартире и ее собственнике, условия оплаты, информацию об обязанностях сторон и причинах возможного расторжения соглашения.

«Подписывать договор лучше усложненным вариантом подписи с расшифровкой ФИО — это затруднит возможным мошенникам процедуру подделки подписи и почерка правообладателя недвижимости», — поясняют в ведомстве. Помимо этого, в качестве профилактической меры регистратор советует периодически проверять онлайн-базы недвижимости на наличие в них объявлений о продаже квартиры, сданной в аренду.

Ранее в июле премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в России необходимо развивать рынок съемного жилья. Глава правительства отметил, что аренда широко распространена в странах с развитой экономикой.

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