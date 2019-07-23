Французы и итальянцы полюбили жить в центре Москвы

Почти половина (49 процентов) всех обращений по поводу аренды элитного жилья в российской столице с начала 2019 года поступила от иностранных граждан. Об этом говорится в материалах компании Savills (имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

Особенно выраженным интерес к московским съемным квартирам верхнего ценового сегмента оказался со стороны выходцев из Франции и Италии — доля таких арендаторов в общем объеме иностранного спроса составила 12 и 5 процентов соответственно. Заметный интерес к аренде столичного элитного жилья в 2019 году проявили также граждане Японии (4 процента), Германии (3 процента) и Великобритании (2 процента).

Популярнее всего у арендаторов дорогого жилья, по статистике компании, оказались район Ленинградского проспекта рядом с Англо-американской школой и Замоскворечье — 12,7 и 7 процентов всех сданных с начала года квартир соответственно. В число востребованных районов вошли также Арбат, Патриаршие пруды, Тверская, Лубянка — Китай-город и Цветной бульвар.

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Весной 2019-го о росте спроса со стороны квартиросъемщиков-иностранцев в более демократичных ценовых сегментах сообщали аналитики «Миэль-Аренда». По их данным, более половины арендаторов жилья комфорт- и бизнес-классов к концу первого квартала пришлось на граждан других стран. Особенно заметным оказалось присутствие на рынке спроса со стороны европейцев и американцев: на каждую из групп пришлось около четверти всего иностранного спроса.

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