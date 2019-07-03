Россияне бросились скупать недвижимость в Грузии

По итогам первого полугодия 2019-го российский спрос на недвижимость в Грузии увеличился почти в пять раз, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала Prian.ru.

В составленном аналитиками рейтинге зарубежных стран, где граждане России наиболее часто приобретают квадратные метры, Грузия заняла 15-е место. В 2018-м она была на 23-й позиции. Эксперты объясняют популярность грузинской недвижимости хорошим соотношением цены и качества, а также юридической простотой оформления сделок: законы страны разрешают иностранцам свободно покупать практически любые объекты.

Конфликт с Россией, по мнению аналитиков Prian.ru, не повлечет за собой резкого снижения числа запросов на приобретение недвижимости в Грузии. Основатель портала Indriksons.ru Игорь Индриксонс высказал «Коммерсанту» аналогичную точку зрения, приведя в пример Прибалтику. «Конфликты постоянно возникают, но россияне все это время активно покупают жилье в Юрмале, получают в Латвии вид на жительство», — отметил он.

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По информации Prian.ru, в январе — июне текущего года также заметно — в 2,8 раза — вырос российский спрос на недвижимость в Турции. Страна стала вторым по популярности зарубежным направлением для покупателей из России. Первое место традиционно занимает Испания.

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией прекратится с 8 июля в соответствии с указом, подписанным президентом Владимиром Путиным 21 июня текущего года. Решение о запрете полетов было принято в связи с протестными акциями в Тбилиси. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы занял кресло спикера парламента Грузии.

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