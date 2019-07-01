Россия передумала отменять визы для граждан Грузии

Россия была готова отменить въездные визы для граждан Грузии, однако отложила это решение из-за волны антироссийских протестов в Тбилиси. Об этом заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин рассказал изданию «Коммерсантъ».

Дипломат подчеркнул, что Москва абсолютно адекватно отреагировала на происходящее, запретив прямое авиасообщение с Грузией. «Речь идет о сотнях тысяч российских туристов. Мы не можем подвергать их опасности от разного рода хулиганских проявлений», — сказал Карасин.

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