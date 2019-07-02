Экономический рост Грузии оказался под угрозой

Запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией скажется на экономическом росте последней. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства Fitch.

По данным агентства, туристическая отрасль играет важную роль в структуре экономики Грузии. Так, в последние годы доля туризма в ВВП страны достигла 7,5 процента, а по итогам 2018 года на него пришлось около 70 процентов общего экспорта услуг. Это позволяло сокращать увеличивающийся дефицит грузинского бюджета, однако запрет на пассажирские перевозки из России может помешать этой тенденции.

На Россию приходится лишь пять процентов прямых иностранных инвестиций в экономику Грузии, отмечает Fitch. При этом сокращение туристического потока, а также возможное снижение активности иностранных инвесторов могут привести к тому, что республике потребуется больше кредитов. Это, в свою очередь, скажется на курсе национальной валюты — лари.

В конце июня в Нацбанке Грузии заявили, что до конца 2019 года экономика страны потеряет до 200-300 миллионов долларов из-за сокращения туристического потока из России.

21 июня президент России Владимир Путин издал указ о запрете российским авиакомпаниям на полеты в Грузию с 8 июля. Позже запрет распространился и на грузинских перевозчиков, выполняющих рейсы в Россию.

Такое решение было принято в связи с акциями протестов в Тбилиси. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы занял кресло спикера парламента Грузии.

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