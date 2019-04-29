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Дубаю пообещали нашествие российских покупателей жилья

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Дубай

В ближайшие полтора — два года спрос на объекты недвижимости в Дубае среди российских покупателей может заметно увеличиться. Об этом говорится в материалах агентства Kalinka Group, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, россияне, планирующие приобретение зарубежного жилья, в последнее время все активнее ищут альтернативные рынки, помимо давно популярных кипрского, британского и прочих.

«Во-вторых, в следующем году на территории эмирата пройдет всемирная выставка Expo 2020, которая должна положительно сказаться на развитии местного рынка недвижимости и спросе на нее со стороны иностранцев, в том числе граждан РФ», — поясняется в предоставленных материалах.

Кроме того, указывают эксперты, на привлекательность недвижимости в Дубае благоприятно влияют активное появление высококлассных проектов и поддержка инвесторов. Так, при покупке на сумму от миллиона дирхамов (примерно 17,5 миллиона рублей) можно оформить визу инвестора, позволяющую находится в эмирате без ограничения по времени, даже не работая на территории государства.

«Россияне готовы покупать апартаменты и квартиры в Дубае в проектах, предлагающие свой внутренний стиль жизни с максимальным комфортом на территории. Интересно, что российские клиенты, особенно из столицы, очень требовательны — они хорошо разбираются в качестве и хотят жилье не хуже, чем, например, в Москве», — отмечают в Kalinka Group.

Ранее, в марте 2019-го, были названы любимые страны российских покупателей зарубежного жилья. Топ-3 составили Испания, Болгария и Турция.

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