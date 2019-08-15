Жители Петербурга пожаловались на сугробы

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на сугробы, которые прохожие заметили на Краснопутиловской улице. Об этом пишут «Невские новости».

Как отмечает издание, сперва очевидцы приняли белые горки за соль, но позднее всем стало очевидно, что это снег. Сугробы появились на улице из-за ремонтных работ.

«В районе жилого дома на Краснопутиловской улице предприятие проводит работы по санации канализационной сети, сегодня туда доставили специальные материалы, которые были укутаны в снег, так как при их перевозке требуется поддержание особого температурного режима», — рассказал ТАСС представитель коммунального предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга».

Пресс-служба организации подчеркнула, что снег лишь временно выложили вдоль обочины специально для разгрузки материалов. «Невские новости» сообщают, что рабочие его уже убрали.

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