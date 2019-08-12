Оставшиеся без дороги россияне стали возить трупы в морг на электричке

Жители поселка Сураново в Кузбассе не могут доехать на машине до административного центра — города Тайга — и вынуждены возить на электричке или автовагоне тела умерших родственников на освидетельствование в морг в 50 километрах, пишет «Сибдепо».

Связывающая поселок и город грунтовая трасса летом всегда размыта дождями, а зимой заметена снегом. Сельчане неоднократно просили чиновников положить асфальт, но им всегда отказывали. В населенном пункте живет всего 200 человек, большинство из которых пенсионеры, и строить отдельную дорогу получается невыгодно.

По словам местной жительницы, имя которой не указано, до них не могут доехать скорая помощь и пожарные, медпункта и аптеки в селе нет. «Если кому-то стало плохо, мы в буквальном смысле сидим и молимся о том, чтобы человек не умер до того, как придет ближайшая электричка. Это единственный транспорт, который у нас есть», — рассказала она.

Женщина отметила, что недавно РЖД запретил перевозить покойников на электричках. Теперь людям приходится обращаться в администрацию, заказывать автовагон, ждать его минимум сутки, а потом повторять тот же путь обратно, чтобы «похоронить по-человечески».

Местные власти говорили жителям, что в этом районе скоро появится проезжая часть от Тайги до Томска, но когда именно, не известно.

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