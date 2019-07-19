Россиянам выдали для похорон тело чужой бабушки и отказались его менять

В подмосковном Королеве сотрудники местного похоронного бюро выдали родственникам умершей пенсионерки тело другой женщины и попытались убедить их, что «покойники просто меняются». Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

По информации издания, 17 июля родственники умершей 99-летней Лидии Вильчик обратились с жалобой в полицию. «Привезли другую бабушку в нашей одежде и в нашем гробу. (...) Хотя это явно не она, другое лицо, у нашей были бородавки, у этой покойной ни одной, разные носы. Это не наша бабушка!» — рассказала правнучка покойной.

Она отметила, что сотрудников «Королевского похоронного дома» с трудом удалось убедить в подмене. Родственники затребовали ДНК-тест, но в ответ получили угрозы, что для этого покойной отрежут палец. В итоге удалось выяснить, что умершую пенсионерку, возможно, увезли хоронить в Сергиев Посад, выдав ее тело другим людям.

«Телефон их нам не дают. Я даже представить себе не могу, что нашу бабушку будут хоронить неизвестно где», — посетовала правнучка умершей.

По словам племянницы покойной Валентины Бутлицкой, родственники намерены добиваться генетической экспертизы.

«Тела перепутали где-то на предыдущих этапах. Мы выдали родственникам то тело, которое нам поступило с судебно-медицинской экспертизы», — заявил Ura.ru директор похоронного бюро Константин Баранов. Он пояснил, что понять, были тела перепутаны или нет, получится только после того, как на опознание приедут родственники другой покойной.

В июле в поселке городского типа Кузьмоловский Ленинградской области во время похорон произошел конфликт со стрельбой. Охранники не пустили автомобиль на территорию, и сотрудникам ритуальной компании «Камея» пришлось нести гроб от парковки до ворот самостоятельно. Один из участников конфликта задержан. Видео произошедшего появилось в сети.

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