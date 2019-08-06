В российском пансионате труженицу тыла похоронили в полиэтиленовом пакете

В одном из пансионатов Тюмени труженицу тыла похоронили в большом полиэтиленовом пакете. Назначена проверка, сообщает Ura.ru.

Уточняется, что об инциденте стало известно из паблика во «ВКонтакте». Автор поста, опубликовавший фото завернутого в пакет тела в гробу, утверждает, что женщина пролежала в морге неделю и была похоронена в «пакете-мешке». Отмечалось, что труп даже не отмыли и не одели перед захоронением.

«Вот так и служи родине, потом в гробик, как животинка — в кульке», — написала в комментариях к записи Юлия Ахуба.

«В течении месяца будет проведено служебное расследование, по итогам которого будет дана правовая оценка действиям руководства пансионата», — сообщили изданию в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области, уточнив, что инициатором проверки стала заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских.

Ранее в Тальменском районе Алтайского края отдыхающие на реке Чумыш нашли в воде урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Евгения Федоровича Доильницына. Урна была сломана, но прах не затопило. Родственники ветерана отказались забирать урну, так как сочли, что выполнили его последнюю волю. Доильницын хотел быть погребен в родных краях, сообщил его сын. Он оставил урну с прахом в реке Чумыш, где ее обнаружили позднее. Позднее было принято решение с воинскими почестями похоронить ветерана в микрорайоне Заринска, который образовался путем присоединения к городу села Сорокино.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!