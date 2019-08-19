Директора российского пансионата наказали после похорон труженицы тыла в пакете

В Тюмени уволили Владимира Максименко, директора пансионата для ветеранов, где похоронили в полиэтиленовом пакете труженицу тыла. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального департамента социального развития Лариса Спицына, передает ТАСС.

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Максименко также объявили выговор. Он уволен с 19 августа приказом заместителя губернатора Тюменской области. Спицына отметила, что департамент продолжает проверять учреждение.

6 августа стало известно, что в одном из пансионатов Тюмени труженицу тыла похоронили в большом полиэтиленовом пакете. Автор публикации во ВКонтакте утверждал, что перед захоронением женщина пролежала в морге неделю. В департаменте социального развития назначили проверку учреждения.

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