В российском психоневрологическом интернате отравились больше сотни человек

В Эльбанском психоневрологическом интернате Хабаровского края 135 человек заразились острой кишечной инфекцией. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

По данным прокуратуры, число пострадавших превысило 200 человек. 19 заболевших госпитализировали в Амурскую центральную больницу.

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили многочисленные нарушения санитарных норм в пищеблоке интерната. Они в том числе касались обработки яиц, условий хранения продуктов и отсутствия технологических карт на блюда. Специалисты взяли пробы воды и еды и продолжают расследование.

Амурская городская прокуратура начала проверку. Ведомство оценит соблюдение требований к содержанию пациентов и своевременному оказанию медпомощи.

Ранее в оздоровительном лагере «Юный рыбак» в Приморском крае отравились 67 детей, следователи начали проверку. Все несовершеннолетние в возрасте от семи до 14 лет госпитализированы с диагнозом «острая кишечная инфекция».

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