В российском детском лагере отравилась почти половина детей

В Приморье следователи проводят проверку по факту отравления 67 детей в оздоровительном лагере «Юный рыбак» в поселке Преображение Лазовского района, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, все несовершеннолетние в возрасте от семи до 14 лет госпитализированы с диагнозом «острая кишечная инфекция». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Как отмечает PrimaMedia, первые заболевшие появились 7 июля, когда в лагере проходил детский шахматный турнир. Тогда речь шла об очень заразном норовирусе, который стал причиной гастроэнтерита у детей и нескольких взрослых. На тот момент Роспотребнадзору было известно о 21 заболевшем ребенке и одной вожатой. Издание писало о двух госпитализированных работниках лагеря. Всего в учреждении находилось 164 воспитанника.

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