В российской больнице нашли источник заражения гепатитом 150 детей

Специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора установили, что наиболее вероятным источником заражения гепатитом С детей в Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ) в Благовещенске стал ребенок, проходивший лечение в этой клинике 10 лет назад. Об этом в пятницу, 5 апреля, пишет «Коммерсантъ».

«Пациенты из группы могли быть заражены через цепочку случаев передачи инфекции», — говорится в экспертном заключении.

Согласно документу, 97,4 процента случаев инфицирования детей, получавших внутривенные инъекции, эпидемиологически связаны.

По информации источника издания, число детей, зараженных гепатитом С в больнице, увеличилось до 150, и эта цифра может возрасти, так как обследование продолжается.

О массовом заражении детей в онкологическом отделении АОДКБ в Благовещенске сообщалось в декабре прошлого года. Изначально говорилось о 26 случаях. В марте появилась информация, что вирус обнаружен у 100 пациентов учреждения.

Региональное управление Следственного комитета России расследует дело по части 1 статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

Гепатит С — это передающееся через слизистые, кровь или поврежденную кожу вирусное заболевание, вызывающее цирроз или рак печени. Инкубационный период может длиться до шести месяцев.

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