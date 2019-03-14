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Стало известно о сотне заразившихся гепатитом С в российской онкобольнице детей

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Около сотни детей в действительности заразились гепатитом С в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске. Об этом в четверг, 14 марта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на мать пострадавшего ребенка.

«Когда дело получило огласку в СМИ, стали объявляться еще и другие родители детей с гепатитом С, которые лежали в этом отделении, — рассказала она.— Мы закончили составлять списки примерно на 100 случаях, диагноз им был поставлен с 2013-го по декабрь 2018 года. Если брать три последних года, это около 60 человек».

По словам женщины, в список не вошли более ранние случаи, произошедшие примерно 10 лет назад.

В декабре прошлого года региональные власти сообщали о 26 заражениях, произошедших, предположительно, из-за халатности сотрудников больницы, которые многократно использовали одноразовые перчатки, катетеры и пробки от катетеров.

Региональное управление Следственного комитета России расследует дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК РФ). Близкий к следствию источник издания утверждает, что в списке потерпевших около 70 человек.

Гепатит С — это передающееся через слизистые, кровь или поврежденную кожу вирусное заболевание, вызывающее цирроз или рак печени. Инкубационный период может длиться до шести месяцев. За редким исключением болезнь считается неизлечимой.

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