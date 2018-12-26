Россия
 
Последние новости
Путин и Лукашенко не достигли согласия
Кремль ответил на новые предложения по Конституции
Россия попросила Запад урезонить Украину
Рождество нарекли «горящим позором» и предостерегли от него детей
Главный редактор сел за вымогательство у депутата Госдумы
Пропавшая 14 лет назад кошка вернулась домой
Раскрыты подробности запрета на курение в России
Мужчина выиграл миллион в прямом эфире и тут же потерял его
Зеленский нашел способ прекратить войну в Донбассе
Новости партнеров

Десятки детей заразились гепатитом в российской больнице

Перейти в «Мою Ленту»

Не менее чем у 25 бывших пациентов гематологического отделения детской больницы в Амурской области обнаружили гепатит С, передает РИА Новости.

Самому младшему из пострадавших — меньше двух лет.

Губернатор региона Василий Орлов рассказал «Говорит Москва», что основной версией произошедшего является халатность персонала.

«Предварительная проверка Роспотребнадзора говорит о том, что, допустим, одноразовые перчатки использовались большое количество раз. Катетеры, пробки от катетеров использовались тоже достаточно большое количество раз, что недопустимо», — рассказал Орлов.

Пока известно о 26 случаях заражения. В поисках источника заболевания проверены все доноры крови, сотрудники больницы и родители пострадавших.

Расследуется уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК). Максимальное наказание за это преступление предусматривает один год ограничения свободы.

Гепатит С — вирусное заболевание, которое передается через слизистые, кровь или поврежденную кожу. Инкубационный период занимает от двух недель до шести месяцев. Зараженный гепатитом С человек может долгие годы не знать, что болен. Между тем этот вирус со временем вызывает цирроз печени или рак печени.

Считается, что болезнь, за редким исключением, полностью не излечима, но современные препараты помогают добиваться длительной ремиссии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава Приамурья о причинах заражения детей гепатитом С: врачи многократно использовали одноразовые перчатки
Главврача российской больницы уволили за перевязку пациентов скотчем
Россиянам с ВИЧ и гепатитом С предложили разрешить усыновлять детей
Другие материалы рубрики
Россия00:05Сегодня

«Она просто открывала рот и шипела от боли»

Студенты-медики попали в российскую больницу. К такому их жизнь не готовила
01:23Сегодня

Россиян поучили пить без последствий

11:31Сегодня

Отказавший в помощи пожаловавшейся Путину дольщице вице-губернатор уволен

12:24Сегодня

Путин задумался о поездке в Давос

Россия00:0125 декабря

«Зубов уже не осталось, да и зачем они нужны»

Как поесть на 11 рублей и не умереть? Россияне раскрывают рецепты выживания
10:20Сегодня

Машина наехала на пост охраны у аэропорта Домодедово

11:35Сегодня

Полиция отказалась наказывать российских школьников за рисунки с геями

21:4425 декабря

Путин разрешил бесплатно рыбачить

Россия00:0121 декабря

«Страна богатая, но совесть-то надо иметь»

Доедающий *** без соли дедушка из Бийска о КГБ, Ельцине и жизни в России
03:33Сегодня

Курение предложили объявить вне закона

11:02Сегодня

Раскрыты подробности наезда машины на пост охраны Домодедово

13:1125 декабря

Раскрыта деятельность американских лабораторий у границ России

Россия
«Она просто открывала рот и шипела от боли»
Студенты-медики попали в российскую больницу. К такому их жизнь не готовила
«Зубов уже не осталось, да и зачем они нужны»
Как поесть на 11 рублей и не умереть? Россияне раскрывают рецепты выживания
Спасти Смайлика
Чтобы выйти из больницы, Кире нужен аппарат искусственной вентиляции легких
Россия, которую мы заслужили
Как и чем живет страна: лучшие тексты «Ленты.ру»
Отказавший в помощи пожаловавшейся Путину дольщице вице-губернатор уволен
Путин задумался о поездке в Давос
Машина наехала на пост охраны у аэропорта Домодедово
Все материалы
Мир
Пора домой
США вывели войска из Сирии и Афганистана. Что это значит для России и мира?
Бывший польский президент-сексот объяснил снос советских памятников
Рождество нарекли «горящим позором» и предостерегли от него детей
Японские военные задумали пощеголять кораблями перед китайцами
Бывший президент Польши укорил себя из-за России
«Мафия останется бессмертной»
 
В США самолет упал на жилые дома и попал на видео
Все материалы
Бывший СССР
Евросоюзное государство
Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Владимир Путин и Петр Порошенко«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»
Отношения между Россией и Украиной перешли на новый уровень. Они кончились
Киев выявил «третью волну оккупации» Россией
На Украине нашли русскоговорящего Санту-сепаратиста
В Казахстане задумались о штрафах для говорящих по-русски детей
«Мало не покажется»
 
Все материалы
Экономика
Дональд Трамп и Си ЦзиньпинОтветный удар
США объявили миру торговую войну. Но победили в ней китайцы
Подвели под асбест
Корпорация J&J выплатит 4,69 миллиарда долларов напуганным детской присыпкой
Жизнь после крипты
Блокчейн выходит из тени биткоина
Подсчитаны траты на Новый год в Москве
Мировая экономика окажется под ударом в новом году
В мандаринах не нашли личинок и червей
Названа лучшая красная икра
Все материалы
Силовые структуры
Молчание сирот
Уголовники собирали миллионы с детей из детдома. Деньги шли в криминальный общак
«Это жуткое место стоит стереть с лица Земли»
Главная тюрьма Москвы хранит кровавые тайны. Ее решили закрыть навсегда
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Авторитет Пузырь похитил машины на 25 миллионов рублей и попался
Главный редактор сел за вымогательство у депутата Госдумы
Ревнивый россиянин расстрелял свою семью
Борцы с алкоголизмом и наркоманией похитили 30 россиян и пошли под суд
Все материалы
Наука и техника
Ким Ир СенДиктатор-подкидыш
Советский офицер стал вождем Северной Кореи. Теперь весь мир боится его внука
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
Потеряли стыд
Главные смартфоны года: от «Яндекса» и Xiaomi до iPhone с Huawei
В США российский «Громкий» назвали кораблем будущего
В России предложили развернуть Гольфстрим для уничтожения США
Россия начала испытания оружия «Судного дня»
C-300 отразили массированный удар МиГ-31БМ
Все материалы
Спорт
Антон Шипулин«У меня опустились руки»
Антон Шипулин устал от биатлона. Он ушел и не вернется
Шипулин заговорил о будущем
«Рома» заинтересовалась бывшим тренером сборной России
Нурмагомедов посмотрел драку хоккеистов и вспомнил прыжок на зрителей
Главное — участие
Грустная Олимпиада и футбольный триумф. Какие победы и поражения принес 2018 год
Неймар затосковал
Поветкин раскрыл план подготовки к первому после нокаута от Джошуа бою
Все материалы
Культура
Испортить шкуру и вылечить душу
30 главных книг года. Что читать в зимние праздники
Лучшие сериалы года
«Кайф с доставкой», «В свободном улете» и еще 14 поводов залипнуть в Новый год
«В массе и без одежды»
Тысячи обнаженных людей на снимках скандального фотографа Спенсера Туника
В Минкульте раскрыли страхи Запашного
В Дагестане сорвали показ «фильма про корейских гомосеков»
Названы шансы Шнурова и Бузовой поехать на «Евровидение»
Диснеевского актера поймали на попытке совратить 13-летнего мальчика
Все материалы
Интернет и СМИ
На краю пропасти
Насмешки над мертвецами, драки и неумелый хайп: скандалы года на YouTube
«Уважаемый, я вызываю уголовную полицию!»
Малахов вверг телевидение в кромешный ад. Россияне отказываются это терпеть
Британские журналисты прокатились в российском поезде и пришли в восторг
Данилу Поперечного и Little Big пригласили в голубое братство
Киселев объяснился за агрессию на телевидении
Екатерина Андреева раскритиковала телевидение
Похваставшуюся убитыми козами телеведущую захотели наказать
Все материалы
Ценности
«Это моя работа, а не порнография»
Казашку избили за голую грудь на подиуме. Она решила не молчать
Фото: Gareth Fulle / WPA Pool / Getty ImagesУ королевы за пазухой
Дворцы, слуги и пиры: роскошная жизнь священников англиканской церкви
«Все маленько прибаливают»
Доминирование России и роды на подиуме: что пережил мир моды в 2018 году
Раскрыта стоимость гардероба Меган Маркл
Бэнкси посулили расплату за уничтожение собственной картины
Выбран самый стильный мужчина года
Названы знаменитости с самым лучшим вкусом
Все материалы
Путешествия
Пингвин всегда прав
Птицы, таблетки и волны. Как россиянин съездил на каникулы в Антарктиду
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
Итальянский пенсионер насмерть сбил россиянина
Определены любимые у российских туристов страны
Назван процент забывших секс-игрушки в отелях россиян
Возвращавшийся из Диснейленда самолет упал в океан и исчез
Все материалы
Из жизни
«Люди здесь не привыкли выживать»
История россиянина о жизни в Новой Зеландии
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Маменькины сынки
Молодежь не умеет стирать, готовить и убирать. Кто зарабатывает на этом?
Жена попыталась соблазнить мужа чулками-змеями и оказалась в больнице
Новичок экстренно посадил самолет на шоссе и побежал справлять нужду
Крокодил утащил стиравшего в реке мальчика
Щедрые студенты снялись голыми для календаря
Все материалы
Пенсионная реформа
Седан Renault Logan превратили в кроссовер — что из этого получилось?
Маленькие и очень злые
Бюджетные малолитражки, превращенные в гоночных монстров
Диэлектрик
Сможет ли электрический кроссовер Audi e-tron бросить вызов Тесле Model X и Ягуару I-Pace?
Сквозь Австралию за десять часов
Безумная история авантюристов, которые пересекли Австралию со средней скоростью под 150 км/ч
В США нашли величайшую «гаражную» коллекцию автомобильной классики
Lada Granta стала «грузовиком»
Audi Q7 начнут собирать в Калининграде
Все материалы
Дом
Такие доступные
Дачи под Москвой теперь можно купить за копейки. Почему это опасно?
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Заняли по-крупному
Ради чего российские миллионеры влезают в ипотеку
Россияне бросились скупать недвижимость за границей
Названы лучшие для покупки недвижимости страны Европы
Квартиру в Москве оценили в 180 тысяч рублей в сутки
Россияне расписались в любви к лишним санузлам и гардеробным
Все материалы