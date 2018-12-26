Десятки детей заразились гепатитом в российской больнице

Не менее чем у 25 бывших пациентов гематологического отделения детской больницы в Амурской области обнаружили гепатит С, передает РИА Новости.

Самому младшему из пострадавших — меньше двух лет.

Губернатор региона Василий Орлов рассказал «Говорит Москва», что основной версией произошедшего является халатность персонала.

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«Предварительная проверка Роспотребнадзора говорит о том, что, допустим, одноразовые перчатки использовались большое количество раз. Катетеры, пробки от катетеров использовались тоже достаточно большое количество раз, что недопустимо», — рассказал Орлов.

Пока известно о 26 случаях заражения. В поисках источника заболевания проверены все доноры крови, сотрудники больницы и родители пострадавших.

Расследуется уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК). Максимальное наказание за это преступление предусматривает один год ограничения свободы.

Гепатит С — вирусное заболевание, которое передается через слизистые, кровь или поврежденную кожу. Инкубационный период занимает от двух недель до шести месяцев. Зараженный гепатитом С человек может долгие годы не знать, что болен. Между тем этот вирус со временем вызывает цирроз печени или рак печени.

Считается, что болезнь, за редким исключением, полностью не излечима, но современные препараты помогают добиваться длительной ремиссии.

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