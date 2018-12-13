Главврача российской больницы уволили за перевязку пациентов скотчем

Губернатор Амурской области Василий Орлов уволил главврача благовещенской больницы, где 63-летнюю пациентку перевязали после операции обычным скотчем, передает «Говорит Москва» в четверг, 13 декабря.

В региональном Минздраве заявили, что подобные действия недопустимы, но также сообщили о нехватке перевязочных материалов.

В ведомстве подчеркнули, что вина главврача в том, что он неправильным образом распределил имеющиеся в учреждении запасы лейкопластыря.

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Ранее, 12 декабря, сообщалось, что жительница Благовещенска приехала навестить свою мать в хирургическом отделении больницы после операции по удалению желчного пузыря. Там она заметила, что поверх бинтов, закрывающих шов, наклеен обычный скотч. Женщина сфотографировала повязку и отправила снимки местным журналистам.

17 октября сообщалось об увольнении главного врача психоневрологической больницы в Магнитогорске (Челябинская область) после скандала с издевательством медперсонала над пожилым пациентом.

Днем ранее было опубликован ролик, на котором санитар бросил тапку в пенсионера и пнул его, а наблюдавшие за происходящим коллеги медика смеялись над этим. Через несколько месяцев после этого инцидента пациент, у которого случались провалы в памяти из-за диабета, скончался.

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