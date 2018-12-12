Нехватка лейкопластыря вынудила врачей перевязывать пациентов скотчем

Врачи городской больницы Благовещенска перевязали прооперированную пациентку обычным скотчем из-за отсутствия лейкопластыря в медучреждении, сообщила «Амур.инфо» местная жительница Анна.

По ее словам, недавно ее 63-летней матери сделали операцию по удалению желчного пузыря и поместили в палату хирургического отделения на восстановление. «Вечером в понедельник, 10 декабря, я приехала к ней. Смотрю — швы обработаны, но поверх бинтов вместо лейкопластыря был обычный канцелярский скотч! Как это вообще возможно, чтобы в отделении хирургии, где лежат послеоперационные больные, так было? Где стерильность?» – возмутилась женщина.

В региональном министерстве здравоохранения изданию подтвердили информацию о нехватке перевязочных материалов. По данным ведомства, в упомянутом хирургическом отделении лейкопластырей нет, но в остальной больнице он есть, поэтому речь идет о неправильном распределении медицинских изделий внутри клиники. «Использование канцелярского скотча вместо медицинского лейкопластыря недопустимо», — добавили в Минздраве.

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