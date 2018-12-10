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Российская больница оборудовала палаты картонными тумбочками

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В палатах больницы №1 города Волжский в Волгоградской области после оплаченного из бюджета ремонта вместо тумбочек поставили картонные коробки. Об этом «Блокноту» рассказала местная жительница Наталья, которая предоставила изданию соответствующие фотографии.

По словам женщины, снимки сделаны в отделении гнойной хирургии, когда именно, не уточняется. Она отметила, что такие «тумбочки» стоят по всему пятому этажу здания.

В региональном Минздраве информацию о картонной мебели отрицают и утверждают, что речь якобы идет о старых тумбочках, которые установили временно. В ведомстве «Аргументам и фактам» сообщили, что клиника закупила 30 новых тумбочек и 30 коек, но по вине грузоперевозчика не все они доехали в исправном состоянии, и поврежденные предметы отправили на замену. Аналогичное сказали РИА Новостям в областной администрации, добавив, что вся мебель соответствует нормативам. Никто из чиновников не пояснил, почему «старые тумбочки» на фото очень похожи на картонные коробки.

В ноябре 2018 года больница №1 получила оборудование на 9,5 миллиона рублей, а в отделении гнойной хирургии прошел ремонт. На 2019 год во всем учреждении запланирован капремонт стоимостью более 300 миллионов рублей.

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