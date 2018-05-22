В больнице Екатеринбурга потолок не дождался ремонта и рухнул

Посреди рабочего дня в городской поликлинике №3 в Екатеринбурге обрушился потолок, пишет URA.RU. Потолочными плитами и перекрытиями был покрыт весь пол коридора.

В результате инцидента никто не пострадал. В пресс-службе местного горздрава изданию сообщили, что через месяц в учреждении должен начаться ремонт и потолочные плиты просто «чуть-чуть не додержались».

За прошедший месяц в новом перинатальном центре на Сахалине потолок рушился дважды. Больницу стоимостью четыре миллиарда рублей ввели в эксплуатацию в апреле.

По подсчетам фонда «Здоровье», 18 процентов всех зданий медучреждений в стране находятся в неудовлетворительном состоянии. Так, 1,3 тысячи из 116 тысяч построек находятся в аварийном состоянии, 1,8 тысячи нуждаются в реконструкции, еще 17 тысяч — в капитальном ремонте.

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