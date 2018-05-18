Потолок новой больницы на Сахалине рухнул второй раз за месяц

В новом перинатальном центре в Южно-Сахалинске из-за проблем с канализацией обвалился потолок в коридоре гинекологического отделения. Куски потолочных плит упали вечером 17 мая около входа в одну из операционных, пишет Sakhalin.info.

В пресс-службе регионального Минздрава изданию сообщили, что обвал произошел из-за засора в одной из канализационных труб, которая проходит над подвесным потолком. Она была забита памперсами и тряпками, и просочившейся на одном из стыков водой залило потолочные плиты. В итоге они сначала деформировались, а потом упали. В региональном ведомстве добавили, что в настоящее время засор устранен, а потолок починили.

Это уже второй подобный случай в больнице за месяц. В конце апреля потолок провалился в ординаторской. Тогда в областном министерстве здравоохранения сообщали, что инцидент произошел во время проверки систем вентиляции и пожарной сигнализации, из-за чего часть креплений подвесной конструкции была разобрана.

Южно-Сахалинский перинатальный центр начал работать в апреле. Его строительство обошлось бюджету в четыре миллиарда рублей.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!