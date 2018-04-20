Пьяные врачи до утра праздновали в травмпункте день несчастий

Сотрудники одного из травмпунктов Нижнего Тагила не смогли оказать помощь пациенту после ночного застолья. Видеозапись разговора очевидцев с женщиной-врачом, которая, по их словам, была пьяной, опубликована в сообществе «Инцидент | Новости Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

Жительница города Юлия сильно порезала руку утром 13 апреля и вместе со своим молодым человеком поехала в ближайшую больницу. По словам девушки, они приехали к травмпункту в семь часов утра, но он был закрыт, хотя должен был работать круглосуточно, и несколько человек ждали открытия.

«Спустя час две милые и очень счастливые женщины медленно вышли из перевязочной и пошли выкидывать мусор, не обращая никакого внимания на нас. В мешках были бутылки из-под шампанского и коробки от пиццы», — вспоминала девушка.

Когда пациенты все же зашли в помещение и пообщались с сотрудницами, они поняли, что женщины пьяны. Одна из них сообщила, что они «праздновали пятницу, 13-е» — день, который считается несчастливым. Другая сказала девушке, что она суицидница и помогать ей врач не собирается. «Поняв, что помощи нам не дождаться, мы уехали в другую больницу, и там мне оказали первую медицинскую помощь», — добавила Юлия.

В комментариях к посту несколько пользователей сообщили, что не раз видели работников этого травмпункта в нетрезвом состоянии, а сам персонал все время хамит пациентам. «У моей знакомой муж избил ее, она ночью поехала в травмпункт, чтобы зафиксировать побои, двери долгое время не открывали, потом впустили, врачи были бухие, помощь оказывать не стали (хотя у нее лицо было все в крови, нос набекрень), сказали, она бухая и никто ее не избивал, она сама упала. Она хотела их заснять на видео, на что врач ей сказал, что не уберешь телефон, разобью его об пол, и выставили ее на улицу, сказав, если не уйдешь, то поможем уйти ( (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ленты.ру»)», — написала пользователь Софья Воронова.

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