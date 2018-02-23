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Больницу наказали за лежащего на полу истощенного старика

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Главный врач и заведующий отделением больницы №1 в Новороссийске получили выговор за полуголого пациента, беспомощно лежащего на кафельном полу и просившего о помощи. Санитарка отделения гнойной хирургии, где произошел инцидент, уволена. Об этом сообщается на сайте городского управления здравоохранения.

Управление здравоохранения города, Минздрав Краснодарского края, полиция и краевое управление Следственного комитета проводят служебную проверку. В ближайшее время на заседании врачебной комиссии с привлечением общественности рассмотрят этичность поведения медицинских работников.

Ранее пациентка городской больницы №1 Новороссийска выложила в сеть фотографии, на которых снят лежащий на полу полуголый мужчина. Она сообщила, что санитарки и медсестры полчаса игнорировали его крики и просьбы о помощи, и добавила, что в отделении «есть целая палата с такими беспомощными, никому не нужными стариками, которые не могут себе памперс поменять». Условия в лечебном учреждении она сравнила с концлагерем.

Один из пользователей отметил, что знаком и с героем фотографии, и с его лечащим врачом, которого охарактеризовал как ответственного специалиста. Он рассказал, что больной мужчина частично парализован, поэтому скатывается с кровати, и вынужден жить в больнице, поскольку дома о нем никто не заботится.

В январе после публикации видеозаписи, на которой две медицинские работницы сочинской больницы №4 вывезли обездвиженного больного на инвалидной коляске и выбросили у гаражей, были уволены санитарка и медсестра.

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