Медсестры выбросили лежачего пациента у гаражей

Две медицинские работницы сочинской больницы №4 будут уволены решением управления здравоохранения администрации города, сообщает Kuban24. Решение стало итогом служебной проверки по факту публикации видео с камеры наблюдения, на котором видно, как женщины в белых халатах вывозят больного на инвалидной коляске и выбрасывают у гаражей.

Как пояснили медработницы, утром пациент потребовал, чтобы его вывезли из больницы, и утверждал, что на улице его ждет друг. По их словам, они доставили пациента на кресле-каталке в указанное место у гаражного кооператива и оставили, где он попросил. Следует отметить, что издание называет женщин то медсестрами, то санитарками — это разные должности.

По данным «Юга.ру», девушки сказали: «Заберите себе его. Он нам не нужен». Далее мужчину заметил сотрудник полиции, который и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие медики осмотрели пациента и отвезли его обратно в больницу №4.

В управлении здравоохранения пояснили, что человек имеет право отказаться от медицинской помощи, но такое желание должно быть оформлено в письменном виде. В отношении заведующей отделением продолжается служебная проверка.

Ранее в ноябре похожий скандал произошел в одной из больниц в Смоленской области. Одна из камер наблюдения зафиксировала, что упавшему на пол пациенту не оказывали помощь в течение 20 минут.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!