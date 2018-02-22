Лежащий на полу истощенный старик возмутил пациентку больницы

Пациентка городской больницы №1 Новороссийска обратилась в Министерство здравоохранения и Росздравнадзор с жалобой на условия в лечебном учреждении, которое сравнила с «концлагерем». Об этом в Facebook написала ее дочь и приложила фотографии, сделанные в отделении гнойной хирургии.

На снимках видно лежащего на полу изможденного полуголого мужчину, который, по словам свидетелей, несколько дней кричал и просил помочь ему подняться. «В отделении гнойной хирургии есть целая палата с такими беспомощными, никому не нужными стариками, которые не могут себе памперс поменять. Да и памперсов, как оказалось, не хватает — лежат в мокрых, плачут, но медперсонал равнодушен», — говорится в сообщении.

Материалы по теме «Только так можно человека вырвать у смерти» Почему закрытые двери реанимаций — угроза для больниц и пациентов

В комментариях пациентка добавила, что полчаса просила санитарок и медсестру помочь мужчине подняться. «Они ему кричали на его стоны: "Чего ты орешь?". Стояли и смотрели, пока я шум не подняла и в руки телефон не взяла», — пояснила женщина. После того, как она предала огласке случившееся, ее вызвали в ординаторскую, сказали, что медработницам сложно справляться с трудными больными и попросили привезти памперсы. Женщина и ее муж выполнили просьбу и подарили больнице 360 гигиенических средств, однако после благотворители узнали у старшей медсестры, что до отделения помощь так и не дошла.

Один из пользователей отметил, что знаком с героем фотографии. «У меня отец лежал в этом отделении, упавшего дедушку зовут Александр — у него парализована часть тела, из-за этого он скатывается с кровати и самостоятельно подняться не может, поэтому медсестра и медбрат его поднимают на ноги», — написал он. По его словам, мужчина живет в больнице, потому что дома о нем никто не заботится. Он добавил, что знаком с его лечащим врачом, которого знает как ответственного специалиста, и предположил, что тот был на срочной операции в тот момент.

Ранее в январе появилась видеозапись, на которой две медицинские работницы сочинской больницы №4 вывезли обездвиженного больного на инвалидной коляске и выбросили у гаражей. Их уволили.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!