Пациенты обнаружили еду в дырявых стенах детской больничной палаты

После жалоб пациентов на дыры в стенах суд закрыл на два месяца палату детского отделения больницы под Воронежем, сообщила пресс-служба областного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Ранее управление Роспотребнадзора по Воронежской области проверило медучреждение и выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм. «Поверхность стен (пластиковые панели) имеет по всему периметру многочисленные дыры и щели диаметром от 2 до 13 сантиметров, что затрудняет проведение влажной уборки и обработки моющими и дезинфицирующими средствами», — отметили в УФССП.

Больница привлекла к себе внимание после того, как 12 февраля один из пациентов опубликовал на YouTube видео из детской палаты. На записи был показан интерьер помещения, выщербленные стены туалетной бумагой и с остатками еды в дырах, торчащие провода и шатающаяся кровать. Вскоре ролик был удален с видеохостинга.

В пресс-службе облздрава утверждали, что последний раз ремонт в педиатрическом отделении клиники делали в 2008 году. Тогда меняли окна и двери, поменяли линолеум, элекропроводку и сантехнику, установили новые потолочные и стеновые панели. Главврач Аннинской районной больницы Владимир Пегарьков обвинил авторов видеозаписи в порче стен, сообщало РИА «Воронеж». По словам Пегарькова, подростки «признались, что выложили мусор специально для съемки». Он также сообщил, что палата была в таком ужасном состоянии, потому что «активно эксплуатировалась на протяжении 10 лет».

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