Главврач лишился работы из-за использования медкарт вместо туалетной бумаги

В Пермском крае главврач Кочевской районной больницы лишился работы из-за использования медицинских документов вместо туалетной бумаги, сообщили «Интерфаксу» в региональном Минздраве.

Решение принято по результатам проверки, основанием увольнения стало невыполнение обязанностей руководителя медучреждения.

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Краевая прокуратура, по данным агентства, также проводит свою проверку в больнице. О ее результатах пока не сообщается.

На неуместную замену туалетным принадлежностям обратил внимание уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, посетивший больницу на днях. Он выложил в сеть фото историй болезни, лежавших на подоконнике в уборной для пациентов. Раздражение Микова вызвало то, что в этих документах сохранились личные данные о пациентах, которые не подлежат разглашению.

Омбудсмен также рассказал об отказе администрации больницы госпитализировать 65-летнюю женщину с травмой головы из-за отсутствия свободных мест. Однако во время инспекции Миков сам насчитал минимум четыре свободные койки. «Человек оценивает не только чистоту белья в больнице, но и, в первую очередь, человеческое отношение к пациенту», — отметил пермский уполномоченный.

Миков планирует еще раз посетить учреждение в феврале.

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