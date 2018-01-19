Глумившуюся над больными медсестру на Сахалине уволили за разглашение тайны

На Сахалине уволили младшую медицинскую сестру отделения анестезиологии и реанимации областной больницы, которая выкладывала в сети фото с пациентами и сопровождала снимки оскорбительными комментариями. Об этом сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

«В ходе проверки подтвержден факт фотосъемки пациентов и аудиозаписи в отделении», — отметили в ведомстве. Медсестру уволили по статье о разглашении врачебной тайны.

Руководству учреждения объявлены замечания и выговоры. Им также поручили провести с сотрудниками конференцию на тему «Этика и деонтология медицинского работника».

Медсестра выкладывала в сети снимки с больными реанимационного отделения сердечно-сосудистой хирургии Южно-Сахалинска. Об этом в конце декабря 2017 года узнали в Минздраве Сахалинской области и назначили служебную проверку.

В 2016 году за публикацию фото пациента с огнестрельным ранением без его согласия была уволена хирургическая медсестра в Амурской области. Снимок девушка отправила своему знакомому через WhatsApp, а тот выложил его в сеть.

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