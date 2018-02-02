Документы пациентов использовали вместо туалетной бумаги

В туалете одной из пермских больниц вместо туалетной бумаги лежали медицинские документы с данными о пациентах. Фотографию историй болезни, разложенных по подоконнику в уборной, разместил в своем Instagram краевой уполномоченный по правам человека Павел Миков.

«Вопиющий факт, выявленный мной в больнице. Тут же позвонил министру здравоохранения края Дмитрию Матвееву для незамедлительного направления в ЦРБ сотрудников для проверки и принятия мер к устранению выявленных нарушений», — написал Миков.

Фото: @pavel_mikov_official

Он нашел еще одно нарушение — 65-летнюю женщину с травмой головы не госпитализировали, сославшись на отсутствие свободных мест. В ходе инспекции омбудсмен насчитал минимум четыре свободных койки.

«Важно понимать, что никакие самые лучшие условия не будут высоко оценены, если отношение врачей и медперсонала будет желать лучшего. Не снизится и количество жалоб, ведь человек оценивает не только чистоту белья в больнице, но и, в первую очередь, человеческое отношение к пациенту. Вопросы этики и деонтологии очень важны и им надо уделять внимание еще на этапе обучения кадров», — заметил пермский уполномоченный.

Миков взял ситуацию в больнице под личный контроль и в феврале планирует повторно посетить медучреждение.

В середине января в Южно-Сахалинске за разглашение врачебной тайны уволили медсестру, которая фотографировала пациентов областной больницы, лежащих в отделении анестезиологии и реанимации сердечно-сосудистой хирургии. Снимки с оскорбительными комментариями она выкладывала в сети.

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