Пациентов воронежской поликлиники вынудили стоять на коленях ради больничного

Пациенты поликлиники №3 в Воронеже вынуждены вставать на колени перед окном выдачи больничных листов, которое расположено слишком низко. Фотографии с изображением этой сцены опубликованы в сообществе «Типичный Воронеж» во «ВКонтакте».

В комментариях в посту пользователи соцсети сообщили, что такие окна в медицинском учреждении действительно есть. Многие комментаторы отметили, что подобная ситуация унизительна.

Один из участников группы написал, что стоять на коленях у такого окна намного удобнее, особенно тем, у кого больная спина. Другой член сообщества добавил, что подобные окна также есть в воронежской поликлинике №7.

В октябре этого года посетительница одной из больниц Воронежа в течение ночи убила в палате около 20 тараканов. По словам женщины, насекомые были буквально повсюду. Ранее телеведущая Елена Летучая обнаружила тараканов в другой воронежской больнице. Региональные чиновники и медики утверждали, что насекомых якобы специально подбросили для провокации.