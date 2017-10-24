Пациентов воронежской поликлиники передумали ставить на колени ради больничного

В поликлиники №3 в Воронеже демонтировали низко расположенное окно выдачи больничных листов, перед которым пациентам приходилось вставать на колени. Администрация медицинского учреждения распорядилась установить новый проем на приемлемой высоте. Он появится в ближайшие пару дней, сообщает портал 36on.ru.

В разговоре с изданием «МОЕ! Online» заместитель главного врача по медицинской части Ольга Резникова сказала, что прежнее окно соответствовало проекту поликлиники и действующим нормативам ГОСТа и СанПиНа. По ее словам, пациенты никогда не жаловались на его высоту. «Но раз возникла такая нестандартная ситуация, мы сразу на нее отреагировали», — добавила она.

Накануне стало известно, что в воронежской поликлинике №3 долго время пациентам приходилось вставать на колени перед окном выдачи больничных. Многие интернет-пользователи отмечали, что подобная ситуация унижает горожан. Один из жителей Воронежа утверждал, что подобные окна есть как минимум в еще одном местном медучреждении.