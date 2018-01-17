Путину в перинатальном центре показали манекен Машу

Президент России Владимир Путин посетил Коломенский перинатальный центр и пообщался с пациентками. Об этом в среду, 17 января, сообщает РИА Новости.

Глава государства осмотрел гинекологические и рентгеновские кабинеты.

Он также ознакомился с работой учебно-симуляционного центра, где президенту продемонстрировали, как медики реанимируют новорожденных и сопровождают роды на специальном манекене, который врачи в шутку называют Машей.

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Кроме того, Путин пообщался с пациентками центра и пожелал им всего наилучшего.

28 ноября в ходе совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей Путин озвучил целый ряд инициатив в социально-демографической сфере, среди них — продление программы материнского капитала до конца 2021 года, субсидирование ипотечной ставки для семей, у которых родится второй или третий ребенок, а также установление ежемесячной выплаты на рождение первенца до полутора лет.

8 марта 2017 года Путин также посещал перинатальный центр. В Брянской городской больнице №1 он поздравил медсестер и акушерок с Международным женским днем.

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