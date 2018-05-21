В подмосковной школе на детей упал потолок после ремонта за 30 миллионов рублей

Следователи проверяют информацию об обрушении потолка на учащихся средней школы №2 в подмосковном Ступине, сообщила агентству «Москва» старший помощник главы Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. «Однако также сообщается, что капитальный ремонт в школе был завершен в феврале 2017 года, на его проведение было затрачено более 30 миллионов рублей», — добавила Врадий.

По ее словам, сейчас на месте работает следственная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее местный депутат Николай Кузнецов на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал фотографии с обвалившимися потолочными плитами, которые, по его словам, упали на детей во время урока. Кузнецов отметил, что недавно в здании проводился дорогостоящий капитальный ремонт. Он обещал направить депутатские обращения в СК с требованием возбудить дела против осуществлявших ремонт подрядчиков, а также школьного руководства и районных чиновников.

В середине мая второй раз за месяц потолок рухнул в новом перинатальном центре на Сахалине. Больница начала работать в апреле, ее строительство обошлось бюджету в четыре миллиарда рублей.

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