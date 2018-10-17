В саратовской школе провалился пол в кабинете директора

В сельской школе Саратовской области провалился пол, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Рухнули три плиты на первом этаже здания — в кабинете директора и медкабинете, после чего сработала пожарная сигнализация. Всех детей и педагогов эвакуировали. По данным спасателей, пострадавших нет. Площадь обрушения составила 30 квадратных метров.

Причина обрушения пока неизвестна. По факту случившегося инициирована прокурорская проверка. Также сотрудникам управления общего образования района предстоит решить, пригодно ли здание для дальнейшего безопасного использования.

11 сентября стало известно, что во время уроков в сельской школе Иркутской области обрушились стены в аварийной части здания. 23 августа в Южно-Сахалинске в коридоре детской поликлиники на пациентов с родителями обвалился потолок. Руководители учреждения заявили, что помещение, несмотря на свежий ремонт, было старым.

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