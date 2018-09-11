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Стены школы обрушились во время уроков в Иркутсткой области

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В селе Уян Иркутской области обрушилась стена перехода между корпусами школы. Детей и работников учреждения эвакуировали, никто не пострадал. Учащихся отпустили с занятий, сообщает местное издание IRK.ru. Видеозапись, снятую очевидцем, публикует телеканал «360».

Инцидент произошел около 9 часов утра по местному времени во вторник, 11 сентября. На месте работают сотрудники МЧС.

«Вопрос по этому переходу решается уже давно, родители даже уже писали жалобу на имя губернатора региона. Этот пролет уже давно огорожен, по нему ничего не решается», — сообщили в сельской администрации. Отмечается, что эта часть здания признана аварийной с 2009 года. Она не использовалась и была закрыта.

Как добавляет Telegram-канал HuePub, здание было возведено в 1983 году, сейчас в нем обучается 230 детей.

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