Еще не открывшаяся новая школа под Иркутском начала разваливаться после дождя

В поселке Молодежном города Иркутска недавно построенная школа не дождалась открытия к 1 сентября и уже начала рушиться, сообщает «Иркутск Сегодня».

Местные жители рассказали изданию, что после двух дней дождей крыша здания протекла, стали отваливаться фрагменты потолка и штукатурка, плитка в туалете и краска на стенах пошли трещинами, есть подтеки ржавой воды в помещениях.

Местные чиновники пока никак не прокомментировали инцидент.

Поселковая школа, рассчитанная на 1,5 тысячи человек, была построена за год. На нее потрачено более миллиарда рублей.

Ранее в августе в одной из детских поликлиник Южно-Сахалинска на пациентов с родителями упал потолок в коридоре возле процедурного кабинета. Одна девочка получила ушибы, но в травмпункты никто не обращался. Руководство клиники сообщило, что произошедшее связано с тем, что помещение старое и находится в неудовлетворительном состоянии.

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