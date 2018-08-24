В поликлинике на Сахалине на детей обрушился потолок

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В Южно-Сахалинске в коридоре детской поликлиники на пациентов с родителями обвалился потолок, сообщает АСТВ.

Инцидент произошел днем в четверг, 23 августа. По словам очевидцев, большой кусок штукатурки вместе с плафоном упал возле процедурного кабинета. Рядом находились люди. По информации издания, одна девочка получила ушибы, однако в региональный Минздрав отвергает эту информацию. Представитель ведомства сообщил РИА Новости, что никто из посетителей клиники в травмпункты не обращался.

Руководство учреждения объяснило произошедшее тем, что, несмотря на свежий ремонт, само помещение старое и находится в неудовлетворительном состоянии.

Весной 2018-го в недавно открытом перинатальном центре в Южно-Сахалинске дважды за месяц обваливался потолок. В одном случае вину возложили на обстоятельства, во втором — на канализацию. Строительство здания обошлось бюджету в четыре миллиарда рублей.

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