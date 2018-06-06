Казанский супермаркет провалился вместе с колбасным прилавком

Татарстандия / YouTube

В одном из казанских магазинов «Пятерочка» в торговом помещении провалился пол. Видеозапись инцидента опубликована одним из пользователей в YouTube.

По информации паблика «ВКазани Поймут | Главное сообщество Казани» во «ВКонтакте», в этом же супермаркете также обвалился потолок на складе. Причина обрушения пока не известна. Пострадавших нет.

В конце мая произошла серия обрушений потолков в общественных учреждениях по всей России. Дважды за месяц потолочные плиты упали в новой больнице на Сахалине. Затем обвал случился в недавно отремонтированной подмосковной школе. 22 мая не выдержал потолок в екатеринбургской клинике.

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