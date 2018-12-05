Чиновники заинтересовались червями в тарелках пациентов детской больницы

Минздрав Саратовской области проверит сообщение о червях, которые попадают в тарелки с едой пациентов детской инфекционной больницы № 5 в Саратове. Об этом в среду, 5 декабря, передает РИА Новости.

«На данный момент можно сказать, что вся пища готовится с соблюдением санитарных правил и норм, есть суточные пробы, которые хранятся 48 часов», — рассказали агентству в региональном профильном ведомстве.

Чиновники подчеркнули, что распространившему в интернете информацию о червях в еде саратовцу следовало обратиться в администрацию больницы.

Фотография с ложкой, на которой лежит нечто похожее на червя, была опубликована во вторник, 4 декабря, в паблике «Саратов онлайн» во «ВКонтакте». Автор снимка рассказал, что его жена лежит с ребенком в саратовской детской инфекционной клинической больнице №5.

«Еду все время подают с червями», — отметил мужчина. Из-за этого его ребенок не может есть в столовой и остается голодным, а передачи из дома в учреждении не принимают.

На претензии матери ребенка в столовой ответили, что 160 человек свои порции съедают и не жалуются.

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