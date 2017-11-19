На Украине курсантов кормили тараканами и червями

В еде курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Кожедуба были обнаружены тараканы и черви. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Понимаю, что после следующих фото будет бешеный шквал критики, но с этим невозможно мириться. Оказывается, так питаются будущие военные летчики», — написал он.

Матиос отметил, что нарушения были выявлены в ходе проверки учебного заведения по делу о хищениях. Ранее начальник университета и его заместитель были задержаны по подозрению в растрате 2,4 миллиона гривен.

В октябре президент страны Петр Порошенко рассказал, что украинская армия первой в мире стала использовать первые блюда в сухпайке.



