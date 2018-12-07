Россиянин сломал бедро и получил табуретом от врача

В Хабаровском крае пациент больницы № 7 города Комсомольск-на-Амуре пожаловался полицейским на врача, который ударил его табуретом, сообщает Komcity.ru.

«Сейчас у нас работает полиция, проводится опрос сотрудников и пациентов», — сообщил порталу главный врач больницы Роман Белоноженко. По его словам, в палате, где произошел конфликт, чувствуется «выраженный запах перегара».

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Предполагаемой причиной ссоры стало невыполнение пациентом медицинских рекомендаций.

Мужчина попал в травматологическое отделение с переломом бедра и до сих пор не способен самостоятельно передвигаться. Он утверждает, что в момент конфликта был трезв.

В сентябре сообщалось о 53-летнем враче ЛОР из Ижевска, которого обвинили в изнасиловании пациентки после операции по удалению миндалин. Оказать сопротивление женщина не могла, так как еще не отошла от обезболивания. Отпустив потерпевшую, мужчина потребовал сохранить произошедшее в тайне.

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