Россия
 
Последние новости
Появились подробности поставок С-300 Сирии
Названа стоимость самых дешевых апартаментов Москвы
Памятники позднего сталинизма вдохновили московских строителей 
Игрок сборной Хорватии рассказал об отказе жать руку Путину
Россия начала переброску вооружения в Сирию
Боевики ИГ задумали создать «халифат» в Центральной Азии
Девочка трех дней от роду пережила укусы смертоносного скорпиона
Глазированные сырки оказались опасными для здоровья
В США рассказали о тупиковом развитии ВВС СССР
Новости партнеров

Российский врач изнасиловал пациентку после удаления миндалин

Перейти в «Мою Ленту»

В больнице города Ижевска 53-летний врач ЛОР надругался на 32-летней пациенткой, сообщает «Комсомольская правда в Ижевске».

Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК («Изнасилование»).

Нападение произошло 19 сентября во время приема после операции по удалению миндалин. Мужчина был пьян и предложил выпить зашедшей в кабинет девушке. Получив отказ, врач набросился на нее.

Оказать сопротивление пострадавшая не смогла, так как еще не отошла от обезболивания во время операции. Отпустив пострадавшую, врач потребовал сохранить произошедшее в тайне. Дойдя до своей палаты, девушка позвонила в полицию.

22 сентября в центре Москвы водитель такси марки Hyundai изнасиловал уснувшую на заднем сиденье пассажирку 1971 года рождения, затем вытолкнул ее из машины и уехал. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Мужчину объявили в розыск.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Ижевске врач изнасиловал пациентку во время приема
Таксист изнасиловал уснувшую пассажирку в центре Москвы
Серийного насильника поймали благодаря сайту по поиску родственников
Другие материалы рубрики
Россия00:0124 сентября

«Делая вид, что лечишь»

Как работать без лекарств и оборудования: откровенный рассказ российского врача
16:2821 сентября

Эксперты назвали рулевых региональных парламентов

04:50Сегодня

В России внедрят систему распознавания лиц в общественном транспорте

17:1120 сентября

Чеченский блогер в бегах рассказал о депортации кавказцев из Европы

Россия00:01Сегодня

«Есть шутки про геев, льстецов и блудниц»

Duran нарисовал тысячи комиксов. Но россиян сажают только за одну его картинку
23:5224 сентября

Глава Хакасии обеднел на своей должности

00:37Сегодня

Навального арестовали еще на 20 суток

14:0520 сентября

Путин поддержал феминисток

Россия00:0123 сентября

«Они дети войны! Психика нарушенная»

Почему чеченцы стреляют и дерутся на свадьбах. Объясняет чеченец
20:4624 сентября

Минобороны нашло новые доказательства вины Израиля в крушении Ил-20

20:5024 сентября

Школьников-колумбайнеров приравняли к преступникам

18:5119 сентября

У Павла Грудинина арестовали все акции «Совхоза имени Ленина»

Россия
«Делая вид, что лечишь»
Как работать без лекарств и оборудования: откровенный рассказ российского врача
«Есть шутки про геев, льстецов и блудниц»
Duran нарисовал тысячи комиксов. Но россиян сажают только за одну его картинку
«Они дети войны! Психика нарушенная»
Почему чеченцы стреляют и дерутся на свадьбах. Объясняет чеченец
Придется повторить
Что нужно знать о самых удивительных выборах в современной истории России
Женщины в опасности
Россиянкам доверят мужскую работу. Они ждали этого 40 лет
В России внедрят систему распознавания лиц в общественном транспорте
Глава Хакасии обеднел на своей должности
Все материалы
Мир
Россия вооружит Сирию С-300
Израиль обещал уничтожить эти комплексы
Россия начала переброску вооружения в Сирию
Появились подробности поставок С-300 Сирии
В США глава церкви поплатился за сеанс экзорцизма над флагом ЛГБТ
Иран напомнил США о терактах 11 сентября
Чистое небо
Россия назвала виновных в катастрофе «Боинга» в Донбассе
В США признали бессилие перед позицией России по Украине
Все материалы
Бывший СССР
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»
Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
«На Украине — народ украинский»
Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
Красные отцы украинской нации
Большевики хотели укрепить власть на окраинах. Так появились настоящие украинцы
США рассказали о доказательствах присутствия российских военных в Донбассе
Боевики ИГ задумали создать «халифат» в Центральной Азии
Киев утвердил план создания военно-морских баз в Азовском море
Украина обвинила Белоруссию в подыгрывании России
Все материалы
Экономика
Николай ЕвдокимовНовый Мавроди
Он захотел переплюнуть МММ. Деньги россиян в опасности
Замешан и тверд
Бетон закатывают по новым технологиям
Анатолий ЧубайсНанотолий
Чубайс хотел создать российский Apple, но что-то пошло не так
Дело под угрозой
Экономические факторы кормят ресторанный бизнес «завтраками»
Экономику России назвали полуфеодальной
Фокус с проникновением
Он верил в магию и защищал Майкла Джексона. В его руках все налоги Америки
Российский газ добрался до Бразилии
Все материалы
Силовые структуры
Тамбовская ОПГ начала охоту на свидетелей
За неделю в Петербурге совершены два громких покушения
Безвольные стрелки
На российских полицейских нападают все чаще. Оружие им только вредит
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
На Кубани раскрыли украинского шпиона
Смерть вора в законе Вагона из «братского круга» связали с тюремщиками
Чиновника Роспотребнадзора заподозрили во взятке тахтой
Лидер «Христианского государства» вышел из СИЗО
Все материалы
Наука и техника
«Живых затолкали в паровозную топку»
Почему коммунисты потеряли Приморье и при чем тут украинские националисты
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Брайан УонсинкСплошное наедалово
Он годами учил людей правильно питаться. Его обман раскрыли слишком поздно
F-35B нашли применение в Сирии
В США рассказали о тупиковом развитии ВВС СССР
Новые iPhone не прошли проверку на прочность
В Китае показали гиперзвуковые глайдеры
Все материалы
Спорт
Московская жара
Армейская молодежь против скандалов «Спартака» — все о главном дерби страны
Гегемонии Роналду и Месси пришел конец
Игрок сборной Хорватии рассказал об отказе жать руку Путину
ФИФА объявила лучший гол 2018 года
Объявлена сборная лучших футболистов 2018 года
Английский футболист за 1,5 месяца стал отцом троих детей от трех женщин
Макгрегору прилетела угроза из Чечни
Все материалы
Культура
«Никто из актеров не был обдолбан»
Гаспар Ноэ о съемках «Экстаза», первом трипе и связи оргазма со смертью
Подловил
Он подглядывает за прохожими и снимает их в самый подходящий момент
«Задушите ее в той же постели, где она грешила»
Непорочная жертва и искусный манипулятор на сцене Большого
Пчела из «Бригады» предложил Чубайсу заменить сериалы про бандитов книгами
Умерла заслуженная артистка России Августа Кленчина
«Он едет в Россию как друг семьи, а не раб»
Как европейцы создавали новую русскую элиту
Умер актер из «Чужих»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Интернет потерпел крах»
В сети бушуют цензура и блокировки. Но есть способ спастись
Салон красоты распугал клиентов «отвратительным» маникюром
«Ты хочешь, чтобы кто-то заглянул в твою задницу?!»
Страшное шоу о детях, брошенных на растерзание зэкам, рассорило Америку
Пользователей Android атаковали российские мошенники
55-летнего бизнесмена поймали на приставаниях к юной YouTube-звезде
Женщины рассказали об ужасах поиска доноров спермы в сети
Политика с фамилией Анус сочли недостойным соцсетей
Все материалы
Ценности
Трехгрудка
Изощрения и извращения Миланской недели моды
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
«Водка и коньяк лились рекой»
Как развлекался Сталин, пока миллионы умирали на войне
Дизайнер выпустил на подиум моделей с тройной грудью
Versace продался американцам
Раскрыт секрет идеальных волос Кардашьян
Меган Маркл раскрыла тайну своего свадебного наряда
Все материалы
Путешествия
«Бомжи? Мы просто живем, где нравится»
Нудисты, волны и зеленое вино: зачем россиянам ехать в Португалию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Тролли не дураки покушать»
Почему россияне должны съездить в финскую глубинку
Армяне накормят богатых россиян
Туриста в Лондоне задержали из-за запрещенной игрушки
Названы самые неадекватные жалобы туристов
Туристов в Краснодарском крае ударило током во время полета с парашютом
Все материалы
Из жизни
«А как вы хотели? Вы же чужую страну приехали покорять!»
Рассказ россиянина о жизни в США
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
По ту сторону
Эти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
Лишенная титула «Мисс Украина» выразила протест
Женщина притворилась больной раком и собрала тысячи долларов
Сотни голых британцев прыгнули в Северное море
Школьный хулиган убил подростка сыром
Все материалы
Видео: Бентли за 17 млн
Первый в России Bentley Continental GT нового поколения — почему он стоит как пять BMW?
Rolls-Royce: 60 лет на полном приводе
Rolls-Royce запускает в серию вседорожный Cullinan, но все началось очень давно
Автомобили французской полиции
На чем ездят жандармы из Сен-Тропе и не только
Космические Запорожцы
О каких автомобилях мечтали дизайнеры ЗАЗа на рубеже шестидесятых
Величайшая в мире дрэг-гонка: 11 спорткаров против одного кроссовера
«ГАЗели» начали оснащать дизелями Volkswagen
Уникальный спорткар AC Aceca-Bristol 1959 года пустят с молотка
Все материалы
Дом
Центровые
Москвичи скупают элитные квартиры. Такого не было с девяностых
Главное — успеть
В Москве исчезают квартиры-студии. Это навсегда?
«Ты же дура, не умеешь ничего»
Секретарша вышла замуж за москвича с квартирой. Ее жизнь превратилась в кошмар
Многодетной матери отказали в жилье из-за преждевременных родов
Названа стоимость самых дешевых апартаментов Москвы
Россиянин залез на вышку сотовой связи ради квартиры
Аналитики заявили о невозможности удорожания съемного жилья в Москве
Все материалы