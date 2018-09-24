Таксист изнасиловал уснувшую пассажирку в центре Москвы

В центре столицы водитель такси марки Hyundai изнасиловал уснувшую на заднем сиденье пассажирку 1971 года рождения, сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

«Ранним утром 22 сентября водитель такси марки Hyundai во 2-м Волконском переулке изнасиловал уснувшую на заднем сидении пассажирку 1971 года рождения, после чего вытолкнул женщину из машины и уехал», — отметил собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело.

В Следственном комитете (СК) по Москве сообщили, что подозреваемый задержан. «Расследуется уголовное дело в отношении мужчины 1988 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В СК добавили, что в ближайшее время для мужчины будет выбрана мера пресечения.

Ранее в сентябре заслуженная артистка России Наталья Андрейченко рассказала, что была изнасилована 44 года назад. На 19-летнюю актрису напал таксист, но она сумела выбить лобовое стекло машины и привлечь внимание двух мужчин. Когда водитель скрылся, они сами изнасиловали и зверски избили Андрейченко.

В мае о попытке изнасилования в столичном такси рассказала белорусская певица Ольга Жукова. Водитель напал на нее по дороге из клуба Dorffman, где девушка отмечала день рождения подруги. Таксист избил певицу, выкинул из машины и уехал с ее сумкой и телефоном.

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