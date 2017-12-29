Петербурженка родила от таксиста-насильника и заявила на него в полицию

Жительница Петербурга заявила об изнасиловании после того, как родила ребенка от напавшего на нее таксиста. Об этом в пятницу, 29 декабря, со ссылкой на собственные источники сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

«В полицию с заявлением обратилась Наталья П., которая находится в декретном отпуске. По ее словам, в январе этого года ее изнасиловал таксист, представившийся Захидом, и отобрал у нее мобильный телефон», — говорится в сообщении.

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Женщина объяснила, что ранее не сообщала о преступлении, так как боялась мести насильника. «По ее словам, рост нападавшего был около 165 сантиметров. Он был кавказской внешности. Отличительной чертой насильника она назвала большую родинку на щеке», — отмечает ФАН.

29 ноября стало известно, что в Москве таксист изнасиловал молодого человека, возвращавшегося около пяти утра из ночного клуба. По предварительным данным, водитель на белой Honda Accord должен был довезти потерпевшего до шоссе Энтузиастов, однако вместо этого свернул во дворы по улице Симоновский Вал. Там он напал на пассажира, который не смог оказать сопротивления. После изнасилования молодой человек обратился в полицию.

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