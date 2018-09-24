Серийного насильника поймали благодаря сайту по поиску родственников

Американские полицейские поймали давно разыскиваемого маньяка, который за 15 лет изнасиловал 12 женщин. Как рассказали прокурор округа Сакраменто Энн Мари Шуберт (Anne Marie Schubert) и шеф местной полиции Даниэль Хан (Daniel Hahn), информацию о ДНК преступника загрузили на сайт GEDmatch, где люди разыскивают родственников и составляют генеалогическое древо. Об этом сообщает издание Sacramento Bee.

Полиция долгое время не могла найти насильника, который совершал преступления в период с 1991 по 2006 год. Жертвы не могли его описать, поскольку во время изнасилований мужчина надевал им на глаза повязку. Одна из них все же смогла описать насильника, а в конце 1990-х другая жертва ранила его, и на месте преступления осталась его кровь. У полицейских был образец его ДНК, но он не совпадал ни с одним из образцов, имевшихся в базе правоохранительных органов.

ДНК насильника частично совпала с данными одного из пользователей ресурса GEDmatch. Им оказался 58-летний Рой Чарльз Уоллер (Roy Charles Waller), специалист по безопасности Калифорнийского университета Беркли, который вместе с женой проживает в калифорнийском городе Бениша. Выяснилось, что Уоллер жил неподалеку от тех мест, где были совершены преступления. Кроме того, его внешность совпала с описанием, сделанным одной из жертв. Преступника задержали в университете, где он работал последние 25 лет.

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