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Карельского маньяка упустили накануне убийства двух девушек

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Житель Петрозаводска Антон И., признавшийся в убийстве двух девушек 19 и 20 сентября, за несколько дней до этого — 16 сентября — напал на еще одну девушку, заявила в суде мать пострадавшей, передает РИА Новости.

«Он начал душить, потом порезал. Сутки он продержал ее в комнате у себя в общаге. Ее только к вечеру нашли [живой]. Вызвали, конечно, полицию и скорую», — рассказала женщина журналистам. Ее дочь сразу же указала сотрудникам МВД, что на нее напал именно Антон И.

После этого, по словам матери пострадавшей, полицейские позвонили Антону по телефону. «Он находился в ТЦ. Почему они его сразу не взяли, я не знаю», — добавила она.

21 сентября сообщалось, что фигурант дела о нападениях на молодых женщин в Петрозаводске судим шесть раз. На свободе мужчина находится последние два года. Среди местной молодежи он известен по прозвищу Пума. Формально мужчина нигде не работает. У него есть 11-летний сын, которому он никакой помощи не оказывает.

Первое преступление Антон И. совершил еще будучи учеником восьмого класса. Вторую судимость он получил также еще в несовершеннолетнем возрасте. По последнему приговору, 2011 году, Антон получил 7 лет и 4 месяца колонии за серию краж и попытку угона.

По данным прессы, Антон И. ранее уже дважды нападал на женщин. В 2008-м он попытался изнасиловать новую знакомую на вечеринке, но девушка не стала заявлять об этом в полицию. Год спустя Антон ударил по шее ножом другую знакомую. Девушке удалось выжить, но привлечь виновного к ответственности не удалось.

19 сентября этого года он напал с ножом на 20-летнюю девушку у общежития, а на следующей день — на 27-летнюю девушку в центре Петрозаводска. Обе они скончались от полученных колото-резаных ранений. Задержать подозреваемого удалось после того, как в полицию обратился водитель такси, отвозивший его от места убийства к дому.

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